Pomeriggio 5 s'allunga: Barbara d'Urso non va in vacanza. L'indiscrezione che circola a Mediaset

Francesco Fredella 27 aprile 2022 a

a

a

Nessun addio. Nessuna cacciata da Cologno Monzese. Barbara d'Urso resta al timone di Pomeriggio 5 e, secondo TvBlog, il suo programma pomeridiano s'allunga fino a giugno. Eppure, solo ieri Dagospia aveva parlato di un mancato rinnovo del contratto: un'indiscrezione che, adesso, viene smontata dalla spifferata di TvBlog. "Pomeriggio 5 si allunga con Barbara D’Urso a giugno, niente Pomeriggio news d’estate su Canale 5", scrive il famoso sito di tv. Un sospiro di sollievo per Carmelita nazionale, che ieri pare sia stata inondata da migliaia di telefonate. Silenzio assoluto. La d'Urso non parla con nessuno e non commenta l'indiscrezione di ieri di Dagospia. Ma la notizia di oggi, legata all'allungamento di Pomeriggio 5 cambia le carte in tavola. Totalmente.



Raoul Bova e il siparietto hot con il décolleté della Venier. Poi scatta il bacio

Andiamo per gradi. Secondo Dagospia, la d'Urso non avrebbe il rinnovo contrattuale sicuro a fine anno. Ma in realtà c'è un'altra notizia: "Pomeriggio 5 - che sarebbe dovuto terminare alla fine di maggio - andrà avanti ancora per altro tempo", scrive TvBlog. "La chiusura della stagione 2021-2022 di Pomeriggio 5 slitta dunque in avanti di un paio di settimane, in quanto i vertici Mediaset hanno chiesto a Barbara D’Urso di proseguire il suo impegno in questo programma fino al mese di giugno". Vacanze posticipate per Carmelita nazionale, che continuerà a presidiare il suo format pomeridiano. E poi arriverà Simona Branchetti, che prenderà il posto della d'Urso nei mesi di luglio ed agosto. A settembre, sempre secondo TvBlog, Barbarella tornerà al timone di Pomeriggio 5.

"Fuck Putin". I Maneskin tornano al Coachella e gridano ancora contro la guerra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.