Antonella Clerici versione ultrà: che sfotto ai milanisti per il derby vinto dall'Inter

21 aprile 2022 a

Un'Antonella Clerici mai vista. All'indomani del derby vinto 3-0 dalla "sua" Inter nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan, la conduttrice mostra senza veli la sua fede nerazzurra e inizia in un modo speciale la puntata di "È sempre mezzogiorno", il programma che conduce su Rai 1.

La Clerici si presenta in studio ballando scatenata sulle note di "Pazza Inter amala", l'inno ufficiale della sua squadra del cuore, e mostra il "tre" con entrambe le mani, rivolgendosi ai rivali battuti. "Consentitemelo - dice la conduttrice - dopo un derby vinto 3-0. Io non sono una tifosa sfegatata ma tifo da sempre per l'Inter e mi fa molto piacere".

Poi lo sfotto diretto ai milanisti: "Oggi a lacrimare non sono solo loro, ma saluto comunque tutti quelli all'ascolto". Non sono ovviamente mancate le reazioni sui social, con la Clerici osannata dagli interisti e avversata dai tifosi rossoneri. Anche a Milano il derby fa saltare gli schemi.

