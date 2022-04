La compagna del «diavolo» Alessandro Borghi amministrerà la società con il finanziere Brera

Andrea Giacobino 07 aprile 2022 a

Questa sera a Milano sarà presentata la seconda edizione de «I Diavoli», sugli schermi dal prossimo 22 aprile, la serie «financial thriller» basata sul libro del finanziere romano Guido Maria Brera, diventata un successo su Sky e Now, e che ha come interpreti Patrick Dempsey e il noto attore Alessandro Borghi. E proprio qualche giorno fa Irene Forti, fidanzata di Borghi, è diventata amministratore unico di Newness, la società da poco costituita da Brera e Borghi rispettivamente al 40% e 60% ciascuno. Giuseppe Rinaldi, uomo di fiducia di Brera e suo socio in diverse iniziative, ha infatti rassegnato le dimissioni da amministratore unico per «motivi personali che non gli consentono - si legge nel verbale d'assemblea - di portare avanti l'ufficio con la dovuta attenzione e continuità di impegno».

La Forti è una modella e una manager laureata in economia aziendale alla Luiss di Roma con specializzazione in gestione delle risorse umane e amministrazione del personale e vive tra la Capitale e Londra: oggi è consulente di HomeMeansCasa, società di coaching psicologico. Newness ha per oggetto lo «sviluppo di contenuti, idee e progetti artistici e di intrattenimento per produzioni televisive, cinematografiche e teatrali» nonché «la produzione, l'acquisto e al vendita di film» oltre allo «studio e realizzazione di immagini pubblicitarie» e alla «gestione dei diritti d'immagine di attori».

