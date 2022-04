Ilary Blasi di nuovo nel mirino di Fabrizio Corona: "Ieri finalmente era.." Le parole al veleno dopo l'Isola

Giada Oricchio 02 aprile 2022 a

Ilary Blasi e Belen Rodriguez finiscono nel mirino di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ha giudicato i look delle due conduttrici Mediaset. Sfruttando la possibilità delle Storie Instagram ha speso parole al miele per l’ex fidanzata Belen Rodriguez, oggi conduttrice de Le Iene su Italia 1: “Mercoledì è tornata a essere lei”. Come a dire che la ritrovata serenità sentimentale, la rende più sicura e centrata sul lavoro (qualche settimana fa Dagospia aveva sostenuto che Belen aveva deluso le aspettative Mediaset).

Discorso diverso per Ilary Blasi che nel 2019 demolì Corona in diretta con un’epica sfuriata al Grande Fratello Vip. L’ex agente ha apprezzato l’outfit indossato dalla Blasi durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi scrivendo: “Ieri finalmente era bella”.

Una frase che sembra sottintendere che in occasioni precedenti non avesse incontrato il suo gusto estetico. Con la moglie di Totti, il conto resta aperto. Corona, infatti, su Instagram ha commentato a modo suo l’intervista della conduttrice a "Belve", il programma di interviste di Francesca Fagnani. Ilary Blasi ha negato la crisi con l’ex capitano della Roma e i tradimenti ipotizzando un complotto ai loro danni, ma Fabrizio Corona in due video Instagram ha detto la sua: “Complotto? Ma te prego…” e poi: “Semplici corna… bella daje”.

