Belen Rodriguez a Le Iene, il primo piano è atomico: si presenta vestita così e manda in tilt tutti

Pioggia di consensi per Belen Rodriguez. La co-conduttrice de “Le Iene”, il programma di Italia 1, ha tramortito follower e telespettatori con un delizioso look primaverile. Se finora ha scelto outfit molto sexy ma quasi sempre in audace pelle nera, per la puntata di martedì 29 marzo ha optato per un vestitino color lilla con dettagli bianchi. Un abito cortissimo e scollatissimo: le lunghe gambe risaltavano grazie a un fiore ricamato sul bordo della gonna tagliata in diagonale e il decollèté era esaltato da un doppio reggiseno a vista. Capelli lisci senza frangetta dietro le spalle e gioielli in oro bianco e brillanti. Davvero meravigliosa, anzi “sublime” come la hanno scritto i fan: oltre 300mila like e centinaia di commenti sul suo account Instagram.

Per i seguaci, Belen Rodriguez ha una luce diversa negli occhi e il merito sarebbe dell’ex marito Stefano De Martino con il quale fa di nuovo coppia fissa. I due si sono ritrovati dopo il burrascoso allontanamento di due anni fa che portò la showgirl argentina a intrecciare una storia d’amore con Antonino Spinalbese, padre della seconda figlia Luna Marì che oggi a 8 mesi. Sembrava aver voltato pagina, ma l’amore per l'ex ballerino conosciuto durante il talent show "Amici", ha fatto un giro immenso ed è tornato al punto di partenza.

