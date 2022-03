Il Cantante Mascherato, eliminato il Pinguino: Gabriele Cirilli e la frase che imbarazza Milly Carlucci

26 marzo 2022 a

a

a

Niente finale per il Pinguino numero due de Il Cantante Mascherato, sotto il costume c'era Gabriele Cirilli sgamato alla seminifinale di venerdì 25 marzo su Rai 1. Il maxi pennuto perde lo spareggio con Soleluna nella sesta puntata del format di successo condotto da Milly Carlucci ed è costretto a rivelare la sua identità. Milly Carlucci fa partire il conto alla rovescia e il personaggio misterioso, finalmente, si svela. Il comico confessa che si è divertito tantissimo nonostante la sconfitta a un passo dalla finale: “La Carlucci è una vera regina della tv - esclama tra gli applausi - ed io qui in questo gioco mi sono divertito davvero tanto. E’ stato un onore stare qui con voi”. La Carlucci sorride, imbarazzata per l'elegio inaspettato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.