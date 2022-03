La Pupa e il Secchione, Paola Caruso dice addio a Barbara D'Urso

Francesco Fredella 21 marzo 2022 a

Dice bye bye alla d'Urso e vira completamente. Cambia modo di fare tv (forse). Ora Paola Caruso, nata televisivamente nei salottini di Carmelita nazionale, sembra che abbia sbattuto le porte in faccia alla conduttrice di Mediaset. Il motivo ancora non si sa. La notizia quasi certa (si parla di indiscrezione per adesso) potrebbe essere legata proprio a un suo addio alla "La pupa e il secchione", dove era attesa ma ha dato forfait.

L'ex Bonas di Avanti un altro (il programma di Paolo Bonolis) sarebbe stata tagliata fuori dal cast dello show di Italia Uno. Una vera mannaia. Non si conoscono i motivi ma sembra che si tratti di un vero colpo di scena. Eppure, solo pochi giorni fa, sui social, aveva raccontato a tutti la sua voglia di tornare in tv (non la vedevamo da tempo dopo la fase dell'epurazione di Pomeriggio5).

La Pupa e il Secchione Show botto in tv, spunta il segreto di Barbara D'Urso

Barbara d’Urso, inutile negarlo, ha fatto tanto per Paola Caruso: l'ha ospitata, ha "sposato" la sua causa, le è stata vicino durante i periodi difficili con il piccolo Michelino (suo figlio). Insomma, sembrerebbe che Carmelita nazionale sia stata una grande fan della Caruso. Non dimentichiamo, tra l'altro, che Paola è stata protagonista del salotto di Carmelita dove ha ritrovato pure la madre biologica che l’aveva abbandonata in fasce. Una scena che fece piangere tutti in tv: una busta con il risultato del test.

