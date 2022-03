Domenica in, Maria Venier e la figuraccia con Pierfrancesco Favino. Lei striglia la regia: "Si è dato una grattata"

20 marzo 2022 a

a

a

A "Domenica in" Mara Venier, domenica 20 marzo, ospita anche Pierfrancesco Favino. L'attore romano intervistato su Rai 1 racconta il film di Riccardo Milani “Corro da te”, che lo vede protagonista insieme alla collega Miriam Leone. Ma Zia Mara non può evitare di parlare anche della vita privata del suo ospite, della sua bellissima famiglia e della moglie Anna Ferzetti. Ed è allora che va in onda l'incidente "tecnico".

Mara Venier dà l'annuncio catastrofico in diretta, Maggioni sconvolta: "Lo sento da te"

Parte il filmato con le immagini più belle con la compagna di Favino, anche lei attrice, e le figlie. Peccato che il sottofondo scelto per montare il video è la canzone di Gino Paoli "Una lunga storia d'amore", dal finale non lieto. L'attore quindi non si trattiene e al ritornello Anche se dovrà finire prima o poi... Questa lunga storia d'amore... Ora è già tardi, ma è presto se tu te ne vai... parte il gestaccio. Ridono tutti. Pure Favino, mentre agita le corna davanti agli occhi della Venier, si diverte. Quando finisce tutto la strigliata della conduttrice agli autori arriva subito. "Vorrei dire ai miei autori che si è dato una grattata - dice - Ma quale canzone avete montato per le immagini... Ha ragione Favino...". Un po' di imbarazzo prima della battuta che fa sciogliere di nuovo in una rumorosa risata tutto lo studio: "Diciotto anni insieme con tua moglie, ma qual è il segreto?". "Sì, siamo maggiorenni - risponde l'attore - Il segreto è che non ci vediamo mai".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.