Domenica in, Mara Venier sconvolge Monica Maggioni. La dichiarazione in diretta, lei sgrana gli occhi

A "Domenica in" va in onda uno degli spazi quotidiani ormai dedicati alla guerra in Ucraina . E' il 20 marzo ed è il giorno 25 di bombe e negozi: Mara Venier si collega con la direttrice del TG1 Monica Maggioni per fare il punto della situazione sul conflitto. Ed è in diretta che, nello studio Rai, arriva la dichiarazione raggelante e cala il silenzio: "Le forze russe sono venute per sterminarci, per ucciderci".

La Venier legge a sorpresa l'ultimissima intervista del presidente ucraino Volodymyr Zelensky rilasciata alla Cnn. Lui, ancora una volta, si dice pronto a negoziare con Vladimir Putin, l'invasore che sta annientando il suo Paese.La conduttrice riporta fedelmente la parole del leader dell'Ucraina appena pronunciate e che stanno facendo il giro del mondo mentre la direttrice Rai sgrana gli occhi: "Penso che usare ogni formato, ogni possibilità di negoziare, di parlare con Putin. Ma se questi tentativi dovessero fallire - annuncia Zelensky - il conflitto tra Mosca e Kiev porterebbe a una terza guerra mondiale". La Maggioni, in collegamento è sconvolta, resta senza parole. La Venier le domanda cosa ne pensa, la giornalista è visibilmente scossa e tentenna: "Lo sento da te. Non lo sapevo... Sul confine della Nato - spiega - una tensione così grande è pericolosa. Il rischio più grande è che la guerra si allarghi".

