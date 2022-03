Pulcinella sul tavolo, Minniti sfotte Myrta Merlino

Federica Pascale 15 marzo 2022 a

“Vedo che siamo attrezzati con il massimo della deterrenza e cioè l'ordigno fine mondo” afferma Marco Minniti puntando a vista il pupazzo di pulcinella che campeggia sulla scrivania di Myrta Merlino, conduttrice de L’aria che Tira, il programma di approfondimento politico in onda la mattina su La7. “Se mi è consentito fare una piccola battuta un po’ più leggera, da questo punto di vista siamo anche noi attrezzati con il massimo della deterrenza!”, scherza ancora l’ex ministro dell’Interno, prima di spiegare cosa, a suo parere, sta avvenendo in Russia e in Ucraina, attaccata militarmente in lungo e in largo da ormai più di due settimane.

Minniti, spiega la Merlino, “presiede la Fondazione Med-Or, che ha l'obiettivo di far dialogare l'Italia con i Paesi del Mediterraneo” e, aggiunge la conduttrice, “è un uomo che ha una grande esperienza sulle questioni internazionali ed è stato anche responsabile per lungo tempo dei nostri servizi segreti”. Nel riassumere i fatti recenti che concernono il conflitto russo-ucraino, l’ex ministro si dice angosciato: “Quello che sta avvenendo in Ucraina è una di quelle cose che segneranno e cambieranno il mondo. Ne parleremo per lunghissimo tempo, sperando che la vicenda si concluda relativamente presto ma ho dei dubbi che si concluda relativamente presto”, conclude.

