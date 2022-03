L'Aria che Tira, il generale Maurizio Fioravanti svela gli obiettivi della Russia e la sorpresa inaspettata

14 marzo 2022 a

Che atteggiamento avrà la Russia nei prossimi giorni di guerra? Nella puntata del 14 marzo de L’Aria che Tira, talk show di La7, Myrta Merlino ospita il generale Maurizio Fioravanti sull'andamento della campagna militare russa in Ucraina: “La Russia è già passata da alcuni giorni ad una fase molto più virulenta. Sono iniziati i bombardamenti quasi a tappeto sulle città, per spingere sulla popolazione e la classe politica, per muovere le masse civili, per aumentare lo stato di crisi di tutta la popolazione ucraina e del loro governo. Permangono tre obiettivi militari principali, il minimo che si è prefissato Vladimir Putin è quello di aprire il corridoio da Rostov, cioè dal confine Sud arriva fino alla Crimea, quindi con la conquista di Mariupol, una tragedia senza fine. Il secondo, intermedio, porta fino ad Odessa, quindi unire tutto il Sud del Donbass fino al confine con la Moldavia. Il terzo è un obiettivo un po’ più grande e, continuando le pressioni su Kiev e Kharkiv, vogliono arrivare fino all’asse tra Kiev e Odessa ed unire tutta l’Ucraina orientale sotto il proprio controllo”.

“Non è facile - spiega Fioravanti, paracadutista e in passato a capo del Comando Operativo Forze Speciali - perché è successo un qualcosa di imprevedibile per i russi, c’è stata una resistenza totale di popolo oltre a quella di esercito e forze armate. Sta mettendo in crisi la Russia questo comportamento dei cittadini”.

