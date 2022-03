Giochi di guerra in Norvegia, Friedman svela i progetti Nato

Federica Pascale 15 marzo 2022 a

Putin andrà avanti con i bombardamenti ancora per un po’. Questa la profezia di Alan Friedman, ospite in collegamento della puntata di martedì 15 marzo de L’aria che Tira, il programma di approfondimento politico condotto da Myrta Merlino su La7. Secondo Friedman, ci sono dei fatti politici rilevanti che influenzeranno le mosse di Putin nei prossimi giorni: la visita di tre ministri europei a Kiev, le nuove sanzioni in arrivo contro la Russia, la visita di Joe Biden in Europa e le esercitazioni militari della Nato in Norvegia.

“I primi ministri di Slovenia, Repubblica Ceca e Polonia in questo momento sono arrivati dal confine della Polonia a Kiev per incontrare Zelensky. Un grande esempio di solidarietà europea. Sarebbe bello se anche Ursula von der Leyen prendesse un treno per Kiev per stare con Zelensky” commenta il giornalista americano. Nei prossimi giorni, poi, arriverà in Europa il presidente degli Stati Uniti Biden per incontrare gli alleati della Nato e dell’Unione Europea. Ancora non è chiaro se visiterà un Paese vicino al confine con l’Ucraina o si limiterà a stare nei palazzi di Bruxelles. Ad ogni modo, secondo Friedman, “cercherà di fare la cheerleader per l’Ucraina”.

Infine le sanzioni economiche in arrivo sia dall’Europa che dall’America, unite ad altre esercitazioni della Nato, i “war games”, che si terranno in Norvegia saranno sicuramente iniziative sgradite al presidente russo Vladimir Putin. “Sarà tutto interpretato come un’escalation da parte dell’occidente” afferma il giornalista, riferendosi al fatto che, secondo lui, nella “propaganda russa” ogni fatto viene manipolato per attaccare l’occidente e che, dunque, sanzioni, minacce militari e riunioni strategiche non siano un attacco a Putin ma che lui, e il suo governo, li interpreterà come tali. Per questo motivo, “il suo bombardamento disumano andrà avanti ancora per un po’”.

