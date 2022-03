GfVip, chi sarà il primo nuovo concorrente di Alfonso Signorini

Francesco Fredella 15 marzo 2022 a

Si spengono le luci della casa di Cinecittà. Definitivamente. Che ne sarà di loro? I vipponi del Gf Vip, una squadra di famosi e non (alcuni, inutile negarlo, li abbiamo conosciuti per la prima volta al Grande Fratello), hanno calcato le scene di un reality lungo sei mesi. Forse troppi. Ma la regola degli ascolti ha comunque pagato con il 20% in media - a volte anche di più - di share. Adesso i vipponi, così li chiama alla prima puntata Alfonso Signorini, tornano alla vita di tutti i giorni senza dimenticare la parentesi in tv.

Ma all'inizio della primavera, esattamente il 21 marzo, aprirà i battenti un altro colossale reality di Canale5: L'isola dei famosi, condotto da Ilary Blasi. A proposito, proprio lei, con la sua verve unica e sempre popolare, riesce a mettere quasi in imbarazzo super Alfonso Signorini appena entra in studio. "Alfonso sparisci", dice in diretta. Gelo in studio. Qualche risata. E il conduttore risponde: "Finalmente trombo". Evviva la sincerità!

Ma adesso che inizia un altro reality, con nuove dinamiche e altri protagonisti, che ne sarà dei vipponi che hanno pazientato sei mesi in tv? Alcuni di loro resteranno sulla cresta dell'onda, magari in qualche salotto tv. Altri, come spesso accade, saranno dimenticati. "Eh, tu sei quello del Gf vip?", diranno gli addetti ai lavori magari tra pochi anni. E' la regola, subdola, del reality. Alzi la mano chi, tra voi, ricorda tutti i partecipanti delle ultime due edizioni del Gf Vip. Senza andare su Google, ovviamente.

Alfonso Signorini, però, adesso vuole staccare la spina. Ma prima di farlo, da rumors, sembra che abbia già messo gli occhi addosso sul prossimo concorrente dell'edizione 2022-2023. Si tratterebbe di una signora della musica con una grande storia alle spalle. Il nome? Top secret. Ci sarebbero stati solo uno scambio di messaggi. Nulla di più.

