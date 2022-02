"Ti spiego perché..." così Alex Belli cerca di riconquistare Delia Duran. Operazione restart al GfVip

Francesco Fredella 15 febbraio 2022 a

Alex Belli torna nella casa del Grande Fratello vip. Lì dove tutto ebbe inizio. Lì dove, da settembre, iniziò a parlare di amore libero (il resto della storia la conoscete bene, ormai). Ora il Gf vip sempre un po' Temptation Island, dove Belli è stato concorrente, un po' un altro tipo di reality. Ma questa è un'altra storia.

“Io sono venuto qua dentro per te, lo capisci? A casa senza di te dovevo fare tutto da solo, non mangiavo nulla. Tua mamma sta bene, Bella ti guarda, è felicissima! Quando sei andata in finale tua mamma è stata felicissima, stai facendo un bellissimo percorso. Ti conosco, fidati, so che con Barù non c’è stato nulla. Sei andata in overbooking questa settimana, mi credi? Sei una donna pazzesca, bella, libera, spensierata, che gioca.. Ma questa settimana sei andata in overbooking", dice Belli sfoderando un po' di inglese e un po' di slang.

Delia Duran sembra scossa quando lo vede. E dice: “Sono andata in overbooking perché ballo? Perché provoco? Perché gioco?“, poi gli ha spiegato perché l’ha lasciato. “Guarda che la posizione di lasciarti l’ho presa io, ricordatelo. L’ho fatto perché mi hai ferito ed hai continuato a ferirmi, devi chiedermi scusa. Cosa erano quei tweet? Eri sadico? Sai perché ti ho lasciato? Perché volevo far vedere la Delia che gioca e che scherza. L’ho fatto di proposito perché mi hai ferito tantissimo“.

Allora Alex si gioca tutte le carte. Punta sull'amore e dice di essere legatissimo (mentalmente e non solo) a sua moglie. "Quando tu mi chiedevi di lasciarti stare ed io ho fatto un passo indietro è stata la più grande dimostrazione d’amore assoluta, l’ho fatto per te, perché me lo avevi chiesto. Cosa ti ho detto prima di entrare al Grande Fratello? Là le cose non si risolvono in cinque minuti come fuori, diventano più giganti. Fuori, lo sai, quando litighiamo non andiamo a letto se prima non facciamo pace. Con te qua dentro io fuori non riuscivo a dormire e mangiare, stavo malissimo. Io la notte ti guardavo dormire, eri confusa. Ti ho mandato l’aereo per farti capire la mia posizione, senza fraintendimenti”, racconta. Il resto lo sapremo, e lo capiremo, nei prossimi giorni.



