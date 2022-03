"Ho paura che mi succeda qui". Antonio Medugno choc sulla terapia, ecco cosa svela al GF Vip

Francesco Fredella 02 marzo 2022 a

“Sono finito in terapia. Ho paura, ecco cosa mi succede qui”: le parole di Antonio Medugno, uno dei Tiktoker più forti della Rete, diventano subito virali. Non nasconde di aver avuto problemi in passato e nella casa del Gf vip tutto potrebbe accadere. Per questo ha paura, teme di ritrovarsi di fronte a quel grande problema alimentare che ha superato. “In passato mangiavo poco o nulla. Ho avuto problemi per questa cosa del mangiare. Andai dallo psicologo e gli dissi che non avevo più fame e non mangiavo. Anche ora mangio in fretta per paura che mi passi la fame ed è terribile. Quando entri in questo meccanismo ti immetti in una fase non buona - dice –. Oggi mangiavo veloce per il terrore che poi mi passasse l’appetito e non riuscissi più a ingerire nulla. A me fa paura pensare queste cose perché inizia tutto così“.

Medugno, bello come il sole, da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip ha praticamente conquistato tutti: simpatia da una parte, talento dall'altra. Ma soprattutto tanta voglia di mettersi in gioco per regalare emozioni al pubblico. Stavolta è lui stesso a giocare con quelle maledette emozioni che lo stanno condizionando. Nel corso di una lunga confessione con Delia Duran (tra loro c'è stata subito sintonia) svela: "Qui dentro vivo sempre con questo pensiero, ultimamente di più. A me era passata questa cosa, erano anni che non vivevo questa fragilità mentale. La mia testa ora sta diventando troppo debole. Quando sono fragile mi si attaccano pensieri e cose che non voglio. Divento vulnerabile e ho paura di me stesso. Io mi sento che sto cadendo e questa è la verità". E poi ancora: "Volevo andare via ieri sera e grazie alla voce di mio padre mi sono convinto a restare, però sento che sto per cadere e questo mi lascia perplesso. Già sto oltre, non sono nella fase iniziale che posso gestire, sono in un pezzo avanti che è più faticoso. Ho dei crolli che devo chiudere gli occhi. Sono così vulnerabile di testa e ho paura, ho chiesto un maglione di mamma o qualcosa che mi aiuti. Mi sta anche uscendo psoriasi ovunque, dalle mani e le braccia fino al pube”.

