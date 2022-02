Francesco Totti smentisce la crisi con Ilary Blasi: “Fake news”. Il video-sfogo dopo i gossip

22 febbraio 2022 a

Francesco Totti prende posizione dopo la valanga di gossip che lo hanno travolto su una presunta crisi matrimoniale con Ilary Blasi e l’uscita della notizia di un eventuale flirt con Noemi Becchi, romana di 34 anni. “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e sulla mia famiglia soprattutto. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose di fare attenzione, perché di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire” le parole dell’ex capitano della Roma con alcuni video su Instagram. Già questa mattina la Blasi aveva postato alcune linguacce sui social, mentre in serata la conduttrice televisiva ha testimoniato il quadretto di una famiglia felice: tutti a cena, Francesco, Ilary e i figli.

