Michelle Hunziker, la verità di mamma Ineke tra le lacrime: "Eros Ramazzotti mi ha fermata"

E' mamma Ineke l'ospite attesissima dell'ultima puntata di Michelle Impossible, lo show di Canale 5 per i 25 anni di carriera della conduttrice svizzera Michelle Hunziker. E la padrona di casa di "Verissimo" Silvia Toffanin compare sul palco per improvvisare un'intervista ma alla fine è lei a commuoversi fino a piangere. Mamma Ineke infatti rivela retroscena privatissimi della figlia vip, persino il rapporto con l'ex marito Eros Ramazzotti di cui si parla tanto nelle ultime settimane, dopo la rottura della conduttrice con il marito Tomaso Trussardi. Ramazzotti è stato l'ospite d'eccezione della prima puntata dello show di Michelle e il siparietto con il bacio sulle labbra tra la conduttrice e il cantante ha fatto esplodere i social, soprattutto all'indomani della rottura con il papà delle sue bambine Sole e Celeste.

Sul maxi-schermo scorrono i video di famiglia e quelli sulla carriera, senza "censurare" la storia della setta che ha cambiato per sempre la vita della Hunziker: "È stata una cosa terrificante, una violenza. Non ho sofferto solo io", ha raccontato la conduttrice mentre Ineke fa il suo ingresso in studio e rivela: "Erano le dieci della mattina e mi disse mamma, io devo fare un altro percorso di vita. Non c’è più spazio per te, devo andare avanti da sola".

Mamma Ineke racconta che avrebbe voluto vedere quella maga, parlarci ma proprio Ramazzotti l'avrebbe bloccata. Un particolare inedito, mai svelato prima d'ora. Finito l'incubo fu proprio Michelle a cercare la mamma: "Posso venire da te a fare colazione?" avrebbe chiesto dopo averla richiamata. La Toffanin fatica a trattenere l'emozione e piange mentre la Hunziker abbraccia la madre.

