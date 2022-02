Domenica In, Fabrizio Moro fa impazzire Mara Venier. La proposta per San Valentino: "Io, te e Michele Bravi"

13 febbraio 2022 a

Fabrizio Moro è uno degli ospiti di Mara Venier a Domenica In, nella puntata del 13 febbraio. La conduttrice di Rai 1 invita i cantanti di Sanremo 2022 per intervistarli e a tutti fa la stessa domanda: "Che fai domani a San Valentino?". D'altronde domani, lunedì 14, è la festa degli innamorati e le fan dei protagonisti del Festival della Canzone, sono curiose di sapere cosa faranno i loro beniamini. Moro, reduce del successo "Sei Tu" cantata sul palco dell'Ariston è emozionatissimo ma nello salotto di zia Mara - lo dice lui stesso - si sente come a casa propria. La conduttrice e il cantante si guardano complici, ridono, si fanno battute e quando la Venier gli chiede: "Cosa fai domani, a San Valentino?" cala il silenzio che si interrompe con una risata e la risposta secca: "Ah, perché domani è San Valentino?".

La conduttrice alza gli occhi al cielo e Moro si riprende e la sorprende: "Ti porto a cena". La Venier ride subito poi sgrana gli occhi e si ricorda di averlo già promesso al precedente ospite, Michele Bravi, anche lui tra i protagonisti di Sanremo e intervistato a Domenica In. "Andiamo io, te e Michele Bravi allora" risolve subito Moro imbarazzando zia Mara che scoppia a ridere insieme a tutto lo studio e ai telespettatori da casa. "Facciamo un triangolo" insiste Moro mentre la conduttrice lo guarda divertita e annuisce. L'appuntamento tra le risate è fissato. "Domani la pizza con Michele Bravi ricordati" ribadisce il cantante dopo l'esibizione prima di lasciare lo sgabello all'ultima ospite della trasmissione, Ornella Muti.

