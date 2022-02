Domenica In, "se non andavo mi fucilavano". Su Sanremo Ornella Muti lascia di sasso Mara Venier

13 febbraio 2022 a

A "Domenica In" nella puntata del 13 febbraio che ospita ancora i protagonisti di Sanremo 2022 c'è anche Ornella Muti accolta dall'amica Mara Venier con un omaggio video dedicato alla sua carriera. L'attrice per una serata sul palco dell'Ariston insieme ad Amadeus rivela quanto non sia stato facile: “Parliamo dell’esperienza di Sanremo? Se proprio dobbiamo…”, ha esordito la Muti spiazzando la stessa conduttrice Rai. "Quando mi rivedo, cosa penso? Dipende da quello che vedo” ha replicato confessando di non sentirsi bella come le dicono tutti "perché uno vive dentro e dentro è tutta un’altra cosa. Sono sempre stata un po’ tormentata”.

Poi la rivelazione choc sul Festival della Canzone che ha lasciato di sasso anche Mara Venier. "Che fatica, mamma mia! Ho accettato subito ma non avrei potuto dire di no, mi avrebbero fucilato. Ma non è il mio habitat, non ho i tempi televisivi, è difficile!” ha confessato. E ancora: “Sanremo non è comodo” ha ammesso, “E’ una cosa canora ed io ho fatto quello che dovevo fare, punto”. Insomma non vedeva l’ora che tutto finisse. La Muti si è sfogata anche sulle polemiche riguardo ai vestiti scelti per il palco dell'Ariston e ha spiegato: “Giorgio Armani nella mia vita è stato molto importante e tutta questa polemica mi è dispiaciuta. Non l’ho sentito”.

