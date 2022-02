Sanremo 2022, caos su televoto e classifica: Amadeus sotto accusa per il caso Jovanotti

Giada Oricchio 05 febbraio 2022 a

Che Festival di Sanremo sarebbe senza polemica? Eccola che si abbatte puntuale a poche ore dalla finale: Amadeus avrebbe favorito Gianni Morandi, vincitore della serata cover, facendo esibire Jovanotti a televoto aperto. Ma Mahmood spegne le critiche. Durante la quarta diretta della kermesse canora ha sbancato l’Auditel con oltre 11 milioni di telespettatori e il 60,5% di share. Morandi doveva cantare con Mousse T, ma nel pomeriggio inaspettatamente è sbarcato nella città ligure Jovanotti, autore del brano “Apri tutte le porte” con cui il longevo artista è in concorso. L’arrivo di Jova non era di mero supporto.

Sempre a sorpresa, ha “sostituito” Mousse T e duettato con Morandi nel medley valido per la gara cover. Una performance travolgente che è valsa la vittoria davanti a Mahmood e Blanco e Elisa. Ma con un ma. Dopo aver cantato, Jovanotti è tornato sul palco di Sanremo2022 in qualità di super ospite a televoto ancora aperto. Quindici minuti di show: gag con l’amico Amadeus, racconti e aneddoti sugli esordi dei “ragazzi di Via Massena” e recita della poesia “Bello Mondo” di Mariangela Gualtieri.

In molti sui social e tra gli addetti ai lavori hanno considerato Jovanotti, nel doppio ruolo di supporter e super ospite, una sgrammaticatura festivaliera: perché Loredana Bertè o Arisa o Fiorella Mannoia non hanno avuto la stessa possibilità? E’ stato un aiutino a Morandi? E soprattutto ne aveva bisogno? Domande a cui ha risposto Mahmood (colpito ieri da una congestione per aver preso freddo): "Hanno spaccato e dire che a Gianni serve una mano è una ca**ata. Ha vinto perchè l'esibizione è stata figa".

