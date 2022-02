Sanremo 2022, Mahmood e il malore dietro le quinte: cosa è successo prima dell'esibizione

Giada Oricchio 05 febbraio 2022 a

Un malore, un mancamento per Mahmood prima di salire sul palco del teatro Ariston per il Festival di Sanremo2022. L’episodio si è consumato venerdì 4 febbraio, in camerino, poche ore prima dell’esibizione per la serata cover. Sembra che si sia trattato di un calo di pressione, forse dovuto allo stress di questi giorni, ma che comunque ha reso necessario l’intervento dei medici della macchina organizzativa del festival.

Il retroscena è saltato fuori solo a notte fonda. Mahmood si è ripreso velocemente e ha dato vita a un’ottima cover del celeberrimo pezzo di Gino Paoli, “Il Cielo in una stanza” cantata insieme a Blanco.

L’artista italo egiziano e il cantautore 19enne con il brano “Brividi” sono gli ultra favoriti alla vittoria della 72esima edizione della kermesse canora condotta per il terzo anno consecutivo da Amadeus e probabilmente la sua migliore in assoluto a giudicare dagli ascolti stellari: oltre 11 milioni e il 60% di share per la penultima serata.

