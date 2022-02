Roma omaggia Monica Vitti: aperta la camera ardente in Campidoglio

04 febbraio 2022 a

L’omaggio di Roma a Monica Vitti. Il feretro dell’attrice, morta il 2 febbraio a 90 anni, è giunto in Campidoglio, dove è allestita la camera ardente, accolto dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Prima dell'arrivo della bara, il sindaco si era intrattenuto con il marito dell'attrice Roberto Russo. I cittadini e tutti coloro che hanno amato la Vitti, che si è spenta mercoledì scorso, potranno recarsi alla camera ardente fino a stasera alle 18, e ancora domani mattina, mentre i funerali saranno celebrati domani pomeriggio alle 15 presso la Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo. "Sono cresciuto con i suoi film, mi vengono in mente tanti momenti di un'attrice romanissima, che si è formata a Roma. Monica Vitti è un orgoglio per la città, pensiamo di intitolarle un luogo in città”, le parole di Gualtieri.

Foto Pasquale Carbone / Conterbo Press

