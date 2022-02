Jovanotti sul palco di Sanremo con Morandi, così fa il tifo per "Apri tutte le porte"

04 febbraio 2022 a

a

a

È arrivato anche Jovanotti a Sanremo, per stare accanto a Gianni Morandi, nelle fasi finali del festival. Lorenzo, che è autore del brano di Morandi "Apri tutte le porte" (risultato terzo nella classifica generale della terza serata) è stato visto arrivare all’Hotel Globo. A quanto riferiscono all’Adnkronos fonti ben informate, Jovanotti salirà sul palco con l’eterno ragazzo per la performance nella serata delle cover che prevede un medley a sorpresa nel vastissimo repertorio di Gianni. Per Jovanotti, primo in classifica con "La Primavera", la presenza al Festival con Morandi, è all’insegna dell’amicizia.

Cortocircuito sul siparietto Drusilla-Zanicchi: tutti contro Selvaggia Lucarelli

Intanto continua il momento d'oro per Gianni Morandi. A grande richiesta si aggiungono due nuove date per il suo show in esclusiva nazionale al Teatro Duse di Bologna. La residency "Stasera gioco in casa" andrà, quindi, in scena anche il 26 e il 27 febbraio 2022 (sabato alle ore 21, domenica alle 16), oltre alla serata già annunciata del 17 febbraio della quale sono disponibili le ultime poltrone.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.