Sanremo 2022, cortocircuito sul siparietto Drusilla Foer-Iva Zanicchi: tutti contro Selvaggia Lucarelli

04 febbraio 2022 a

a

a

Il cortocircuito del politicamente corretto scatta dopo il siparietto tra Drusilla Foer e Iva Zanicchi al Festival di Sanremo. Come abbiamo raccontato per primi in questo articolo , una ricostruzione un po' romanzata del botta e risposta, tra l'altro non memorabile, vedeva la co-condutrice zittire la cantante con una battuta fulminante. Questa la versione che molti hanno condiviso: Iva: "Quanto sei alta". Drusilla: "Parecchio più di te". I: "...ma hai anche altre cose più di me...". D: "Sono colta". Ben gli sta, hanno pensato in tanti sui social leggendo il post di Selvaggia Lucarelli che ha riportato il dialogo che avete letto qui sopra con la chiusa a effetto: "Sipario".

"Ha distrutto la Zanicchi" ma non è vero niente. Ora la sinistra riparte da Drusilla!

Chi ha visto il video o letto trascrizioni più fedeli del dialogo, però, ha iniziato a protestare per quella che è sembrata a molti quantomeno una forzatura, e i commenti negativi si sono accumulati in calce al post della giornalista di Domani. La quale, dopo un po' è tornata sull'argomento: "Iva Zanicchi ha fatto una battutaccia, con evidente allusione. Dopo il nooo di Amadeus ha realizzato di aver detto una cosa squallida e ha accennato un “nooooo è col...”. Al che Drusilla, gran signora, ha detto “sono colta...intelligente..” per aiutarla. E su, quale fake news". Ricostruzione che non soddisfa i follower, alla luce del dialogo realmente andato in scena all'Ariston (ne abbiamo parlato sempre in questo articolo ).

Video su questo argomento L'auto di Emma inseguita dai carabinieri, notte al cardiopalma a Sanremo

"L'impressione è che si voglia usare un siparietto di dubbio gusto per dimostrare la superiorità di una donna simbolo lgbtq+ su una donna di destra. E che per farlo, si chiuda un occhio di fronte a una distorsione dei fatti. Se al posto di Iva Zanicchi ci fosse stata Littizzetto?" commenta un utente. Sipario?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.