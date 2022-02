La seconda serata di Sanremo parte nel segno di Monica Vitti

02 febbraio 2022 a

Si è aperta con un commosso ricordo di Monica Vitti la seconda serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Sul led del teatro Ariston è stata mostrata una gigantografia dell’attrice, scomparsa oggi a 90 anni. «Ci tenevamo tantissimo a iniziare in maniera diversa, con il sentimento e con l’amore per una persona che è venuta a mancare, una grande donna e una grande attrice», ha detto Amadeus. Il pubblico del teatro Ariston si è alzato in piedi e le ha reso omaggio con un lungo applauso.

«È una delle più grandi attrici della storia del cinema italiano. La sua scomparsa è un lutto non solo per il cinema italiano ma per l’intero paese, ci ha fatto piangere, pensare e anche ridere tantissimo quando al cimema per le donne i ruoli comici erano una rarità. Noi -ha concluso- ameremo per sempre l’indimenticabile Monica Vitti».

