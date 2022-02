A cosa somiglia la canzone di Ana Mena, sui social scoppia il caso

02 febbraio 2022 a

A Sanremo scoppia un'altra polemica. Questa volta sotto i riflettori ci finisce la cantante spagnola Ana Mena che ha proposto all'Ariston il brano intitolato "Duecentomila ore". In molti sui social hanno notato la somiglianza tra il brano scritto anche da Rocco Hunt e uno dei brani portati al successo da Gianna Nannini.

Si tratta di "Amandoti", brano originariamente composto da Giovanni Lindo Ferretti dei CCCP e portato poi al successo da Gianna Nannini. Sui social si susseguono le frasi polemiche scritte dagli utenti. "Ecco Ana Mena ha cantato la versione remix di Amandoti”. E ancora: "“Solo a me la canzone di Ana Mena ricorda ‘vagamente’ Amandoti di Gianna Nannini? Chiedo“. “Ana Mena ha detto: "Amandoti" dei CCCP col retrogusto del Mojito servito in balera” o ancora: “Ana Mena è un mix tra ‘Matrimone napulitane’ e ‘Amandoti'”. In tutti i Festival c'è spazio per qualche accusa di plagio. E Sanremo 2022 non fa eccezione

