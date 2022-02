Ferragni e Fedez si mobilitano per Dargen D'Amico e Michele Bravi

02 febbraio 2022 a

Gli influencer scendono in campo per Sanremo 2022. L'anno scorso Chiara Ferragni aveva mobilitato la sua community per aiutare il marito Fedez in gara all'Ariston in coppia con Francesca Michielin. Alla fine non era riuscita a farli vincere ma a farli arrivare secondi sì.

E quest'anno i due influencer sono tornati alla carica. Già durante la prima serata del Festival, la Ferragni ha postato nelle sue stories un video delle due esibizioni di Dargen D'Amico e Michele Bravi con tanto di cuoricini al seguito. Fedez ha fatto di meglio e si è lasciato andare a mille complimenti in favore di Dargen D'Amico. "Vai patato ma quanto sei bono" e "Che mood". Effettivamente Fedez e Dargen sono legati da grande amicizia e hanno già collaborato. Dargen figura tra gli autori proprio di "Chiamami per nome" con cui Fedez si è presentato a Sanremo l'anno scorso. Se tanto mi dà tanto, chissà cosa accadrà nella serata di sabato...

