La toppa di Corriere.it su Monica Vitti, celebrata con film e foto di Mariangela Melato

Quando muore un grande personaggio la corsa dei media online a pubblicare news e contenuti che lo riguardano è nell’ordine delle cose. E talvolta non tutto va come dovrebbe. Come è noto mercoledì 2 febbraio è venuta a mancare Monica Vitti, leggenda del cinema italiano, ma sul sito del Corriere della sera è comparso un video che riguardava un'altra regina del grande schermo, Mariangela Melato, scomparsa l'11 gennaio 2013. Su Corriere.it è apparso un titolo che ha campeggiato a lungo nella copertina della sezione Spettacoli del sito: “Travolti da un insolito destino: l’interpretazione più celebre di Monica Vitti”, modificato dopo che molti utenti dei socia al hanno fatto notare l'errore.

“Mentre stavamo preparando lo speciale per rendere omaggio alla grande Monica Vitti, abbiamo pubblicato per errore lo spezzone di un film con Mariangela Melato. Ci scusiamo con i lettori e con la famiglia dell’attrice”, ha scritto il sito scusandosi con i lettori. Una svista contagiosa, visto che anche il sito dell'Ansa ha inserito un video su "Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto”, film del 1974 di Lina Wertmüller con protagonisti Mariangela Melato e Giancarlo Giannini, all'interno di un articolo sulla Vitti.

