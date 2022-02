Monica Vitti, morta l'attrice: aveva 90 anni. Addio all'icona del cinema italiano

02 febbraio 2022 a

Il mondo dello spettacolo piange oggi per la scomparsa di una delle attrici più amate e importanti della storia del cinema italiano. E' morta all'età di 90 anni Monica Vitti. "Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con dolore, affetto, rimpianto" annuncia su Twitter la triste notizia l'ex sindaco di Roma Walter Veltroni. La notizia della morte di Monica Vitti raggiunge subito anche il Festival di Sanremo. La conferenza odierna si apre con questo triste annuncio, accolto da un lungo applauso.

Monica Vitti da ormai 30 anni non si mostrava in pubblico, ritirata a vita privata nella sua casa romana con il marito, il fotografo e regista Roberto Russo, che con discrezione l’ha protetta, in tutto questo tempo sospeso, dal mondo esterno. Quel mondo che per decenni ha riso e pianto grazie a lei, alle sue interpretazioni indimenticabili per registi come Michelangelo Antonioni, Mario Monicelli, al fianco di mostri sacri come Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi. Oltre alle grandi doti recitative, a Monica Vitti fin dall'inizio venne riconosciuta una caratteristica non comune per l'epoca, in particolare nel cinema italiano.

Nata a Roma, da bambina visse per un periodo a Messina e scoprì prestissimo la sua passione per il teatro, quando, durante la guerra, giocava con i burattini per distrarre i fratelli e non farli pensare al dramma che li circondava. La fama internazionale arrivò con Michelangelo Antonioni, che la scelse per la sua 'tetralogia dell'incomunicabilità' (L'avventura, La notte, L'eclisse e Deserto rosso) in cui l'attrice fece conoscere le sue grandi capacità drammatiche. Ma fu poi protagonista del periodo d'oro della commedia all'italiana, mostrando una versatilità eccezionale e conquistando il pubblico con titoli come La ragazza con la pistola, di Mario Monicelli, o al fianco di Sordi in Io so che tu sai che io so e lo splendido Polvere di stelle. Decine i film che annovera nella sua quarantennale carriera, tra i principali L'Anatra all'arancia, Ninì Tirabusciò, la donna che inventò la mossa, Ti ho sposato per allegria. Anche tanto teatro, e tanta televisione, fino al prematuro ritiro dalle scene dovuto a motivi di salute. L'ultima apparizione in pubblico nel 2002, alla prima del musical 'Notre Dame de Paris'. Da allora nessuna immagine pubblica, ma è sempre rimasto immutato l'affetto della gente per lei e i suoi film, che hanno fatto la storia del cinema italiano.

