Mahmood e Blanco già in testa, ecco la prima classifica di Sanremo

Mahmood e Blanco guidano la classifica provvisoria di Sanremo 2022. Con la loro "Brividi" si sono piazzati in testa alle preferenze della sala stampa. Sul podio ci sono anche La Rappresentante di Lista al secondo posto e Dargen D'Amico al terzo. Poi seguono Gianni Morandi (4), Massimo Ranieri (5), Noemi (6), Michele Bravi (7), Rkomi (8), Achille Lauro (9), Giusy Ferreri (10), Yuman (11) e Ana Mena (12).

Ecco, dunque, la prima classifica provvisoria del Festival di Sanremo 2022. Dopo la prima serata i cantanti hanno mostrato i loro primi punti di forza e debolezza. Ma il cammino verso la finale di sabato 5 febbraio è ancora lungo e ci sarà tempo per risalire le posizioni perse alla prima uscita sul palco del Teatro Ariston. Intanto l'appuntamento è fissato per la seconda serata che vedrà l'esibizione degli altri 13 cantanti in gara.

