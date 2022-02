È lui il prossimo direttore artistico, così Fiorello lancia Figliuolo

01 febbraio 2022 a

«Il prossimo direttore artistico ce l’ho io, il generale Figliuolo». Lo ha detto Fiorello sul palco dell’Ariston scherzando con Amadeus al suo terzo anno alla conduzione. Fiorello ha poi dato anche anticipazioni sulle modalità del Sanremo in versione Figliuolo. «Ovviamente - ha aggiunto - si esibiranno prima gli over 50, poi gli over 6o, 70 e 80».

Poi Fiorello ha parlato anche del Presidente Mattarella. «Mattarella l’ho sentito, ci ho parlato, lui aveva già fatto i suoi piani, l’anno prossimo voleva fare The Voice Senior». E il pubblico dell'Ariston ha subito intonato un coro per il presidente della Repubblica: "Mattarella, Mattarella". Poi ha aggiunto: «A Draghi sarebbe piaciuto fare il presidente della Repubblica, aveva già preparato il discorso di fine anno a banche unificate».

Entrando sul oalco, Fiorello ha detto al pubblico: «Sono la vostra terza dose, il booster dell’intrattenimento».

