Achille Lauro si battezza a petto nudo. Al via Sanremo 2022

Amadeus si è commosso sul palco all’inizio della prima serata del 72esimo Festival di Sanremo, rivedendo il pubblico in platea. «Bentornati», ha detto in apertura. Achille Lauro, a torso nudo, è stato il primo cantante in gara con la canzone «Domenica».

Lauro ha aperto a modo suo la 72esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantante, il primo in gara in scaletta, si è presentato a torso nudo, tatuaggi in vista e pantaloni di pelle nera. Alle sue spalle, l’Harlem Gospel Choir che lo ha accompagnato nel suo brano "Domenica". «Mi metto accanto a lui perché in questo momento fa audience», ha scherzato Amadeus sul palco dell’Ariston.

Amadeus sarà affiancato da cinque co-conduttrici, una per ogni serata: questa sera tocca a Ornella Muti, protagonista in giornata della prima "polemica sanremese" legata alla cannabis, che ha visto in campo anche il mondo politico. Tra gli ospiti della serata i Maneskin, gruppo musicale del momento, vincitore della rassegna musicale dello scorso anno, reduce da una serie di successi anche in ambito internazionale; il tennista Matteo Berrettini, numero 6 del mondo e semifinalista agli Australian Open.

In collegamento, dalla nave Costa Toscana, la "strana" coppia Orietta Berti e Fabio Rovazzi. I due annunciano «sorprese e magie». In programma anche le incursioni di Fiorello, lo showman legato artisticamente ad Amadeus e sua spalla anche nella passata edizione. I due negli ultimi giorni sono stati protagonisti di alcune gag promozionali del festival e, come lo scorso anno, sono pronti a riportarle in scena sul palco dell’Ariston. Tra le novità, infine, il ritorno del pubblico nella platea del teatro.

