Maneskin mattatori a Sanremo, standing ovation all'Ariston

01 febbraio 2022 a

a

a

Pubblico in piedi, prima per ballare e poi per la standing ovation, per i Maneskin ospiti al teatro Ariston per la prima serata del festival di Sanremo. Dopo 11 mesi «che sembrano ieri», dice Damiano, ’Zitti e buonì scuote Sanremo.

Prima dell’esibizione dei Maneskin, Amadeus ha spiegato che i vincitori dell’edizione precedente gli hanno chiesto di venirlo a prendere in auto. Il conduttore, con cappello d’ordinanza, si trasforma così in conducente e, con una sorta di golf cart, va a prendere il quartetto romano, accolto dall’ovazione dei fan assiepati fuori dall’Ariston. Giunti in zona con largo anticipo per delle prove blindate, i Maneskin propongono una versione ancora più energica di «Zitti e buoni», il pezzo con cui hanno vinto prima Sanremo e poi l’Eurovision, per poi partire alla conquista del mondo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.