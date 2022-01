A Sanremo torna il pubblico, tutti all'Ariston con la mascherina

30 gennaio 2022 a

Avrebbe dovuto essere il Festival di Sanremo della rinascita. Quello in cui, messa da parte la pandemia, tutto doveva tornare alla normalità. Ma così non sarà. Con le infezioni da Coronavirus che mordono ancora, l’edizione numero 72 del Festival della Canzone Italiana, in programma al Teatro Ariston della cittadina ligure dall’1 al 5 febbraio, sarà «prigioniera» di regole ferree. Ma non sono le stesse di un anno fa quando lo stesso Festival fu posticipato al mese di marzo.

Intanto al Teatro Ariston tornerà il 100% del pubblico che dovrà essere fornito di green pass rafforzato e mascherina Ffp2. Torna anche il red carpet, quest’anno colorato di green. Mancherà il palco esterno in piazza Colombo da dove andavano in onda molte trasmissioni Rai perché sarebbe complicato gestire il distanziamento. Studi televisivi saranno allestiti su una nave in rada.

