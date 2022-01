Sanremo 2022, Amadeus e il jolly per il Festival: "A sorpresa all'ultimo momento"

29 gennaio 2022 a

Ci siamo. È tutto pronto a Sanremo per il via alla 72esima edizione del Festival della Canzone italiana, la terza targata Amadeus. In questi tre anni il direttore artistico ha dato la sua impronta alla kermesse, puntando tutto sulle canzoni, e mettendo in piedi, ancora di più quest’anno, una vera e propria festa della musica che appassionerà il pubblico di tutte le età.

Eliminata la categoria Nuove Proposte, in gara ci saranno 25 Big, pronti a sfidarsi per la vittoria finale e la conquista del palco dell’Eurovision Song Contest, che lo scorso anno è stato il definitivo trampolino di lancio internazionale per i Maneskin e che quest’anno, proprio grazie alla loro vittoria, si svolgerà in Italia, in maggio a Torino.

Sul palco dell’Ariston la competizione si preannuncia quanto mai incerta, con mostri sacri come Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Iva Zanicchi, Donatella Rettore in coppia con Ditonellapiaga, in gara con artisti del calibro di Elisa, Emma, Mahmood e Blanco o giovanissimi di grande successo come Sangiovanni e Aka7even, accanto a outsider come Achille Lauro, Highsnob e Hu, Dargen d’Amico, Ana Mena, Rkomi, Michele Bravi, Giovanni Truppi o ai ‘debuttanti’ che arrivano qui grazie alla vittoria a Sanremo Giovani, Yuman, Tananai, Matteo Romano. Ci sono poi volti ormai ‘storici’ come Le Vibrazioni, Irama, Noemi, Fabrizio Moro, La Rappresentante di Lista, Giusy Ferreri.

Tutto questo porterà a uno spettacolo in cinque lunghe serate interamente incentrate sulla musica, con grandi ospiti come Cesare Cremonini, i Meduza, Laura Pausini. Ci saranno i Maneskin, che proprio da qui hanno spiccato il volo lo scorso anno. E fuori dal campo prettamente musicale, Checco Zalone, che sarà spalla di Amadeus nel ruolo che nelle precedenti due edizioni fu di Fiorello. Proprio Fiorello resta il grande interrogativo di questo Festival: sparito dalla scena dopo due anni di grandi successi al fianco dell’amico Amadeus. Potrebbe arrivare a sorpresa, all’ultimo momento?

In attesa di scoprirlo, le certezze sono invece le cinque presenze femminili che affiancheranno Amadeus sul palco nelle cinque serate della kermesse: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli per la finale.

Dunque tutto è pronto per l’appuntamento più atteso, il direttore artistico lavora da mesi per un Festival che, come ha detto lui stesso, spera che sarà “una via di mezzo” tra la grande festa con i bagni di folla del 2020, appena due settimane prima dell’inizio della pandemia, e l’edizione dello scorso anno ‘mutilata’ del pubblico. Tra controlli rafforzati, green pass e tamponi, cittadini sanremesi e addetti ai lavori si preparano per martedì, quando finalmente tutti potranno ascoltare le 25 canzoni in gara. E dare i loro giudizi.

