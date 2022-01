Gfvip, Giacomo Urtis svela la storia con Fabrizio Corona. E lui risponde così

13 gennaio 2022 a

Giacomo Urtis, il chirurgo plastico dei vip concorrente del Grande fratello in coppia con Valeria Marini, ha fatto una rivelazione choc. Mentre chiacchierava con Sophie Codegoni ha svelato d'aver avuto una relazione con Fabrizio Corona. Tra gli sguardi increduli degli altri inquilini della Casa di Cinecittà, Urtis ha detto: "Lui non ne ha mai fatto mistero - ha spiegato Urtis - Secondo te vivevo in Sardegna, non conoscevo nessuno, secondo te chi mi ha presentato il mondo?". Da quello che dice il medico, sarebbe merito proprio di Corona se ha potuto entrare in contatto con il mondo dei vip ed accedere a salotti e tv.

Urtis, dopo aver svelato addirittura i menages a trois ("io con lui e lei guardava e io guardavo loro"), racconta come lui e Fabrizio si sono conosciuti in aeroporto. "Vedevo il braccio tatuato, mi giro e vedo sta cosa d'oro. Ci presentiamo e lui mi dice: devi venire a vivere con me". Inizia così, secondo Urtis, il legame profondo tra i due. Corona, dal canto suo, non smentisce, anzi. Con una storia su Instagram conferma. "Amore mio grande unico e solo.... era un nostro segreto... dai". Con tanto di cuoricino rosso sotto l'immagine di lui e Urtis abbracciati.

