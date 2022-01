Fabrizio Corona fa esplodere la polemica sul figlio Carlos: scandalo per la foto in perizoma

02 gennaio 2022 a

Fabrizio Corona in perizoma con il figlio Carlos Maria e su Instagram esplode il caso. Dà scandalo l'ex fotografo dei vip che si mostra mezzo nudo con Carlos: senza veli, addosso solo una micro-mutanda e sotto la scritta ambigua: "E' diventato grande". Nelle stories, poi, padre e figlio giocano nella vasca da bagno mentre la fidanzata di Corona, Sara Barbieri, li immortala sorridenti. Ma gli utenti non gradiscono e scoppia la polemica: "Povero ragazzo"; "Non imitare tuo padre", "Ma che è sta cosa?".

