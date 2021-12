In Onda, David Parenzo stuzzica Concita De Gregorio e lei ci casca

28 dicembre 2021 a

Concita De Gregorio e David Parenzo, la coppia di "In Onda" piace sempre di più. La trasmissione di La7 sostituisce Otto e Mezzo di Lilli Gruber durante la pausa natalizia. Alla fine della puntata di martedì 28 dicembre David Parenzo saluta i suoi ospiti e chiude annunciando il film in programma "Colpo perfetto" con i nomi dei protagonisti: "La bellissima Demi Moore e Michael Caine" sottolinea con il ghigno e guardando la collega. L'altra conduttrice non ci sta e sarcastica ribatte: "Anche Michael Caine è molto bello". Il siparietto è servito ai titoli di coda.

