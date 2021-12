In Onda, Concita De Gregorio scatena David Parenzo: il complimento a sorpresa sul look

Giada Oricchio 29 dicembre 2021 a

Gag e grande affiatamento a “In Onda” tra i conduttori David Parenzo e Concita De Gregorio. Il giornalista ha aperto la puntata del talk preserale di LA7, mercoledì 29 dicembre, con un sorriso a 52 denti e un pizzico di galanteria verso la collega: “Al mio fianco Concita meravigliosamente vestita di rosso. Rosso in occasione di Natale”. Un complimento che De Gregorio, in effetti molto festosa nel suo completo rosso fuoco, ha incassato con piacere.

In Onda, David Parenzo stuzzica Concita De Gregorio e lei ci casca

Dopo l’avvio incerto di quest’estate, il programma di approfondimento politico ha trovato la quadratura del cerchio, i due giornalisti (che non si conoscevano di persona) hanno raggiunto un punto di equilibrio e hanno ottenuto la promozione ad appuntamento fisso del weekend nel palinsesto autunnale. In chiusura l'ultimo siparietto che ha fatto sorridere i telespettatori: "David che fai a Capodanno, stai con me?" ha domandato la De Gregorio di fronte al collega sorpreso a sua volte e rimasto senza parole. "Che paura!" ha concluso con voce divertita la giornalista. Sorrisi e saluti.

