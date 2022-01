Alberto Matano perde le staffe in diretta dopo la scorrettezza: ospite sottratto, non dovrebbe succedere

05 gennaio 2022 a

Spiacevole episodio televisivo che ha visto suo malgrado coinvolto Alberto Matano. Il conduttore de La vita in diretta, programma in onda su Rai1, è sbottato per un episodio di scorrettezza giornalistica durante la diretta televisiva. Matano era in collegamento con la sua inviata che stava intervistando Sebastiano Visintin, marito della scomparsa Liliana Resinovich, donna di cui non si hanno notizie dal 14 dicembre dopo che era uscita di casa per incontrare un amico e il cui cadavere è stato probabilmente ritrovato proprio nei momenti precedenti alla diretta televisiva.

Durante l’intervista si sente però una voce di sottofondo e le parole di un’altra giornalista, il che porta Matano ad interrompere la sua inviata: “A chi ci segue dico che ci sono colleghi di altre televisioni, noi stiamo svolgendo il nostro lavoro, quindi ci auguriamo che poi gli altri possano svolgere il loro, con la consueta correttezza che ha contraddistinto i nostri rapporti. Abbiamo Sebastiano in diretta in un momento anche difficile, non so se ti vuoi spostare oppure, visto che non ci sono le condizioni per proseguire… Io voglio rispettare il momento che Sebastiano sta vivendo. Siccome c’era il rientro di una collega mentre eravamo in onda noi assolutamente proseguiamo perché era un racconto di un momento drammatico. Scusatemi, ma tutto accade in diretta”.

Riprende la parola la giornalista sul posto, ma Matano si accorge che c’è qualcosa che non va e va su tutte le furie: “Vedo che Sebastiano non è più con noi. Perdonatemi, è un momento di grande dramma per quest’uomo, che a breve capirà che sua moglie è morta. Il signor Sebastiano era in diretta con noi e la troupe di una trasmissione concorrente, di Canale 5, lo dico, ce lo ha sottratto di fatto in diretta, era con la nostra inviata. Certe cose - chiude stizzito - non dovrebbero accadere”.

