Maneskin, Damiano David nudo a Natale manda in estasi i fan con la foto di auguri

Damiano David si mette a nudo per i fan e su Instagram si presenta per gli auguri come mamma l'ha fatto. Il frontman della band romana I Maneskin indossa solo il cappello di Natale mentre tiene in braccio il gatto di casa: a coprire i gioielli di famiglia - per evitare la censura sociale - un emoticon.

"Merry christmas everybody - Me&Lego", commenta mandando in estasi i fan. Tra le braccia il micione di casa. Il cantante, amante degli animali, prima di Natale con la fidanzata Giorgia Soleri ha aiutato economicamente l’oasi felina di Pianoro, in provincia di Bologna dove era scoppiato un incendio che aveva distrutto il rifugio.

