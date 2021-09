I Cugini di Campagna sognano Sanremo. Appello ad Amadeus

Francesco Fredella 28 settembre 2021 a

a

a

Tornerebbero in tv. Ovviamente, prima di fare un reality show, pensano al palco dell'Ariston (che è il sogno di ogni artista). "Ci andremmo volentieri, tra l’altro ci stiamo avvicinando ai 50 anni di ‘Anima Mia’. Quel palco spetta anche a noi, soprattutto come ospiti”, dicono i mitici Cugini di Campagna in collegamento con Trends&Celebrities su RTL102.5 News. Il loro sembra un vero appello ad Amadeus - che potrebbe già aver pensato a loro. Poi parlano dei Maneskin, che hanno trionfato all'ultimo Festival di Sanremo e all'Eurovision. "Ci hanno fatto notare che i Maneskin vestono come noi e ci hanno chiesto di cantare come loro. Noi da bambini cantavamo i Deep Purple, gli Who… Adesso c’è l’hard rock, va benissimo. Siccome ci hanno sfidato e ci hanno detto che siamo un gruppo sentimentale, vogliamo dire che noi da bambini giocavamo veramente con il rock…”, dice Ivano Michetti. Adesso la loro reunion, dopo l'addio ed il ritorno di Nick Luciani, fa emozionare tutti.



Ma, intanto, c'è un'altra curiosità: i Cugini vorrebbero partecipare al Grande Fratello vip. "Ogni volta che andiamo al Grande Fratello facciamo il botto di ascolti, dunque consiglierei a Signorini di farci una telefonata per alzare lo share”, sottolineano. Signorini cosa ne penserà della loro autocandidatura? Aspettiamo i prossimi giorni per saperlo. Però, nel frattempo, Ivano (romano doc) svela in collegamento un particolare inedito su quello che faceva da ragazzino nel cuore della Capitale. "A dieci anni ero il boss dalla fontana di Trevi. Rubavo le monetine e nessuno poteva entrare. Un giorno mi sorprese mio padre, mi disse che alla sera avremmo fatto i conti. L’indomani mattina, alle 8, mi ha portato al conservatorio della Cappella Sistina e, da quel momento, è nata la storia dei Cugini di Campagna”, dice Ivano. La sua sembra una vera e propria operazione rewind.

"Ci dobbiamo accontentare". Orietta Berti e la verità sul marito Osvaldo, come sta adesso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.