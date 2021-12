La "mossa" in diretta: Marisa Laurito fa ballare Rai1, ma la Bortone rinuncia

Francesco Fredella 28 dicembre 2021 a

Arriva Marisa Laurito ed è show. Da Serena Bortone insegna la celebre “mossa” di Marisa Laurito. Una puntata scoppiettante di "Oggi È Un Altro Giorno". La padrona di casa si lascia andare e si fa convincere dall’attrice e conduttrice napoletana, che su Rai 1 nel corso del talk pomeridiano prende la scena. Un siparietto sensuale. Divertente.

Marisa, però, ripercorre tutta la sua vita professionale - che è sempre stata piena di soddisfazioni. Poi la Bortone chiede alla Laurito di insegnare a Carolina Rey e a Jessica Morlacchi, opinioniste fisse del programma, la sua “mossa”, ispirata da Ninì Tirabusciò – La Donna Che inventò la mossa (film incentrato sulla vita di Maria Campi). E parte il movimento d'anca-bacino.

Marisa, senza alcun tipo di problema, si presta al gioco facendo una sorta di tutorial. La Bortone, però, si tira indietro: “Come se avessi accettato", dice. Ma il pubblico avrebbe voluto vedere la padrona di casa in stile ballerina durante un'esibizione con la grande Marisa Laurito. Impossibile. Per adesso.



Intanto, l'ospitata della Laurito su Rai1 porta ascolti altissimi e tanta allegria. Lei, che ha recitato con Eduardo De Filippo, è la vera donna delle tradizioni napoletane. Amata da tutti, grandi e piccoli. Vecchie e nuove generazioni. In una recente intervista aveva detto di avere sul suo comodino un libro che le regalò il grande Eduardo. "Quando torno a casa, dopo teatro, se sono soddisfatta della performances lo guardo altrimenti entro in camera a testa bassa". Una fra che, sicuramente, fa molto effetto. Inutile negarlo.

