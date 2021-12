Sta già facendo la quarantena per entrare al Grande Fratello Vip. Ecco la concorrente a sorpresa

Francesco Fredella 28 dicembre 2021 a

a

a

Delia Duran potrebbe entrare al Grande Fratello Vip. Si tratta, per adesso, di un'indiscrezione bomba. Secondo i beninformati, la moglie di Alex Belli sarebbe già in isolamento per varcare la porta rossa della casa di Cinecittà. Insomma, si tratta di una spifferata che potrebbe cambiare i piani ad Alfonso Signorini. A quanto pare, secondo nostre fonti, Delia sarebbe in quarantena (forse per entrare nella casa). Ed in isolamento ci sarebbe anche Alex Belli - che ieri si è collegato da remoto con Alfonso Signorini. Il motivo legato all’addio allo studio potrebbe essere legato proprio alla volontà di non disturbare l’isolamento che Delia sta facendo.

“Ho ritrovato mio padre da adulto”. Il dramma del figlio di Bobby Solo



Se la spifferata giunta alle nostre orecchie fosse vera, significherebbe che le dinamiche nella casa si amplificherebbero: Delia troverebbe Soleil (che ha stretto un’amicizia speciale con Alex). Scontro in vista? Forse sì. Signorini con l’arrivo di Delia si giocherebbe una carta fortissima: andrebbe, praticamente, ad assicurarsi altri tre mesi di dinamiche. Il Gf vip, come si sa, finisce il 14 marzo (per un totale di sei mesi).



Ed Alex? Potrebbe seguire le dinamiche da casa, magari con un altro scontro a distanza. Se poi nasce un’amicizia? Ipotesi da non scartate assolutamente. Infatti, Delia - che aveva dichiarato guerra a Soleil - adesso potrebbe avvicinarsi alla sua rivale in amore. E Bell potrebbe soffrire per una situazione incontrollata. Quindi, cosa accadrà a breve? Lo show va avanti, deve proseguire. E lo share di Canale 5, nei prossimo mesi, potrebbe alzarsi ancora di più. Nuove dinamiche e tanti spunti per raccontare un’altra faccia del reality condotto da Signorini, ormai al giro di boa. Gli ultimi tre mesi e poi le telecamere si spegneranno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.