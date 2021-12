Elettra Lamborghini e il look a sorpresa per gli auguri: scollatura e lato B e lato B in primo piano

Giada Oricchio 27 dicembre 2021 a

Simpatica, giunonica e grintosa. Elettra Lamborghini è l'ereditiera più fuori dagli schemi che esista, perfino più di Gianluca Vacchi. In queste feste ha stupito con "A mezzanotte", il primo singolo (malizioso) in onore del Natale, ha firmato una linea di accessori trionfo di velluti barocchi e paillettes e sta mandando in visibilio i fan con foto hot. La prima due giorni fa quando fasciata in un abito fucsia, che lasciava completamente scoperta la metà inferiore del prosperoso seno, ha scritto: "C'è chi ha zoommato e chi mente".

La seconda in abito blu notte brillante: di spalle, schiena nuda e celebre lato B in primo piano. Un Natale molto sexy per Elettra sposata da poco più di un anno con il celebre dj Afrojack. La coppia vive tra l'Olanda e il Belgio ed è molto innamorata. Niente figli per ora, Lamborghini ha ammesso in un'intervista a "Verissimo" di non essere ancora pronta, ma nell'attesa ha adottato un nuovo cane, Lea, una cucciola di levriero che porta con sé in giro per il mondo.

