Nipotino in arrivo per i Ferragnez: Francesca Ferragni è incinta. Festa grande sui social

L’annuncio ha subito conquistato tutte le attenzioni del mondo social: Francesca Ferragni è incinta. La notizia è stata data dalla sorella di Chiara Ferragni con un post su Instagram: “Non solo panettoni”. La Ferragni ha accompagnato il messaggio, facendo sapere di essere incinta da 14 settimane, con una del compagno Riccardo Nicoletti che le bacia la pancia che protegge il nascituro. “Congratulazioni alla mia sorellina e a Riccardo. Sto per diventare zia per la prima volta e Leo e Vittoria avranno un cuginetto” il commento di una raggiante Chiara Ferragni (al momento è in isolamento dopo la positività al Covid registrata insieme al marito Fedez), che diventerà per la prima volta zia visto che l’altra sorella, Valentina, non ha ancora figli. Francesca Ferragni e Nicoletti stanno insieme dal 2009, quando si sono conosciuti a Cremona. Riccardo, conosciuto anche come Riku, è un chitarrista e fa parte di alcuni gruppi rock.

