Elisa Isoardi compie 39 anni e riceve una valanga di auguri: “Immenso amore, arriva dritto al cuore”

39 anni e non sentirli. Il 27 dicembre è il compleanno di Elisa Isoardi e la showgirl della tv italiana ha voluto ringraziare tutti coloro che le hanno dedicato un bel pensiero in un giorno così speciale. “Grazie a tutti per gli auguri e per l’immenso amore che mi regalate. Mi arriva dritto al cuore” la frase postata su Instagram corredata da un cuore rosso e da una carrellata di immagini. Tra coloro che hanno voluto fare gli auguri di buon compleanno c’è anche Alessandra Spisni, ex de La Prova del Cuoco, che con l’aiuto dei propri nipoti ha augurato un felice e sereno compleanno in un video indirizzato alla Isoardi.

