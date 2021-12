Ornella Vanoni stende i Ferragnez su Twitter: "Non sono naturali e veri"

27 dicembre 2021 a

a

a

Chiara Ferragni e il marito Fedez hanno annunciato di aver contratto il Covid con alcuni video su Instagram e devono fare anche i conti con le critiche di Ornella Vanoni. La cantante ha lasciato un commento al veleno su Twitter sotto al post di Paolo Stella, attore e scrittore, che aveva pubblicato una foto in tema natalizio della sua numerosa famiglia. “Molto meglio naturale la vera felicità no come iferragnis” il commento della Vanoni, che ha storpiato il nome della coppia, conosciuta come i Ferragnez. “Ma Fede e Chiara sono felici e autentici, fidati” ha provato a metterci una pezza Stella, ma ormai la frittata pubblica della cantante era cosa fatta.

Molto meglio naturale la vera felicità no come iferragnis — Ornella Vanoni (@OrnellaVanoni) December 26, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.