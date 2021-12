Monica Bellucci invecchiata e con i capelli bianchi: il nuovo look è impressionante

26 dicembre 2021 a

Monica Bellucci impressiona i fan con il suo nuovo look e una chioma interamente bianca a 57 anni. La diva invecchiata e capelli bianchi per esigenze di copione (interpretare la strega Dolores ndr) ha sconvolto tutti. Dal carré al grigio, la diva è comparsa alla cerimonia di presentazione della 66esima edizione dei David di Donatello - dove riceverà il premio speciale alla carriera - con un look inedito e impressionante.

La motivazione del cambio di stile l’ha fornita la stessa attrice in un video social dove spiega di essersi calata nella parte che sta interpretando nel film La Befana vien di notte diretto da Paola Landi.

