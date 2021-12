Paura per Clizia Incorvaia, incinta e positiva al Covid

21 dicembre 2021 a

Tre giorni fa l'annuncio via social: mia figlia Nina è positiva. E il timore per la piccola e per se stessa, che è incinta e che deve proteggere anche il neonato in arrivo. Clizia Incorvaia, esprimeva tutti i suoi timori e la necessità di occuparsi di coloro che più ama nella vita.

Oggi l'annuncio che la compagna di Paolo Ciavarro è a sua volta positiva. Clizia ora ha paura per il piccolo che porta in grembo. E spiega di essere riuscita a fare solo la prima dose. Per fortuna al suo fianco c'è Paolo che la bella siciliana ha conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip, lo scorso anno. E da allora non si sono più lasciati. Anche quando la Incorvaia, che ha avuto la prima figlia dal cantante delle Vibrazioni, Francesco Sarcina, è dovuta uscire dalla Casa più spiata d'Italia per aver esternato fuori luogo.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, l'annuncio scatena i fan. Poi la dedica alla "suocera"

Sono ore di apprensione, grande. Al momento Clizia sembra stare bene. E così anche la sua famiglia. La suocera Eleonora Giorgi le augura di guarire presto e le infonde forza. Così come tutti i suoi fan. Clizia, molto attiva sui social, ora non posta più Stories. In queste ore, comunicato il suo stato di positività, si è rifugiata nel calore del suo compagno. E spera di uscirne presto.

